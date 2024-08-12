Молния ударила в жилой дом и вызвала пожар в Кисловодске

Сегодня вечером непогода привела к ЧП в Кисловодске. После удара молнии в частном жилом доме случилось возгорание.

Молния во время грозы в Кисловодске ударила в жилой дом, об инциденте сообщил в соцсети глава курорта Евгений Моисеев.

Удар молнии в жилой дом привел к возгоранию, спасатели оперативно прибыли на место, пострадавших нет.

«В результате разряда молнии в частном одноэтажном жилом доме произошел скачок напряжения, по причине чего произошло короткое замыкание в сети, где была подключена стиральная машина»

– Моисеев

Он уточнил, что сотрудники МЧС отключили стиральную машину и вынесли ее из дома. В доме, в который попала молния, проживают три поколения: женщина, ее дочь и трое внуков.