Вестник Кавказа

Молния ударила в жилой дом и вызвала пожар в Кисловодске

Гроза
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Сегодня вечером непогода привела к ЧП в Кисловодске. После удара молнии в частном жилом доме случилось возгорание.

Молния во время грозы в Кисловодске ударила в жилой дом, об инциденте сообщил в соцсети глава курорта Евгений Моисеев.

Удар молнии в жилой дом привел к возгоранию, спасатели оперативно прибыли на место, пострадавших нет.

«В результате разряда молнии в частном одноэтажном жилом доме произошел скачок напряжения, по причине чего произошло короткое замыкание в сети, где была подключена стиральная машина»

– Моисеев

Он уточнил, что сотрудники МЧС отключили стиральную машину и вынесли ее из дома. В доме, в который попала молния, проживают три поколения: женщина, ее дочь и трое внуков.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
750 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Молодой человек обворовал свою бабушку на полмиллиона рублей на Ставрополье

Молодой человек обворовал свою бабушку на полмиллиона рублей на Ставрополье

Удвоится число парковок в Железноводске

Удвоится число парковок в Железноводске

Ставрополью не светит рост турпотока

Ставрополью не светит рост турпотока

Смертельное ДТП на трассе &quot;Кавказ&quot;: погиб пешеход

Смертельное ДТП на трассе "Кавказ": погиб пешеход

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы