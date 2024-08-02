Спасатели нашли тело погибшего от удара молнии альпиниста в Грузии

После продолжительных поисков альпиниста, погибшего от удара током на горе Шхельда в Сванетии, спасатели обнаружили его тело на каменистом склоне. Спортсмену было всего 34 года.

Тело пропавшего на вершине Шхельда в Сванетии альпиниста нашли сотрудники чрезвычайных служб. Он находился на каменистом склоне на высоте почти в 4 тыс м, рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии.

"Информация о гибели альпиниста появилась в СМИ в воскресенье, 11 августа. Спасателям удалось эвакуировать троих альпинистов с горы Шхельда в Сванети. Именно они сообщили о гибели одного из участников группы, вероятно, от удара молнии"

- Служба по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии

Туристом, в которого ударила молния, оказался 34-летний Арчил Бадриашвили. Он был выдающимся альпинистом и спортсменом.

При помощи специальной техники и вертолета его тело спущено с горы Шхельда в рамках поисково-спасительной операции. Сейчас оно находится в руках специалистов.