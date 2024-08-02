Спасатели продолжают искать тело погибшего в горах Грузии альпиниста

Группа альпинистов совершала восхождение на гору в Грузии. Во время непогоды один из них погиб.

В Грузии продолжаются поиски альпиниста, погибшего во время восхождения на гору в Сванети. Об этом сообщает Служба по управлению ЧС.

Накануне группа альпинистов на фоне сложных погодных условий обратилась к спасателям за помощью. Трех человек эвакуировали на вертолете в Местия. Они рассказали, что в горах погиб их товарищ. По их словам, причиной смерти стал удар молнии.

Сегодня утром спасатели задействовали в поисковой операции вертолет. На месте поисков сохраняются сложные метеоусловия.