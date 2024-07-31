Туристка получила травму головы на экотропе в горах Кабардино-Балкарии

Пожилая туристка получила травму голову во время прогулки по экотропе в КБР. На место прибыли спасатели и оказали ей первую медпомощь, а затем передали врачам.

Во время экскурсии по экотропе в горах Кабардино-Балкарии туристка поскользнулась и упала, ударившись головой о камень. 52-летняя женщина получила серьезную травму и была не в состоянии продолжить путь самостоятельно. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые предприняли необходимые меры для эвакуации пострадавшей.

Специалисты оценили состояние пострадавшей, оказали первую медицинскую помощь и приступили к подготовке к эвакуации. Благодаря слаженной работе спасателей и использованию специализированного снаряжения удалось безопасно доставить женщину до ближайшего поселка.

Этот случай является хорошим напоминанием о необходимости соблюдения правил безопасности в походах по горным тропам. Перед отправлением в поход необходимо тщательно изучить маршрут, уточнить прогноз погоды и иметь при себе необходимое снаряжение и аптечку первой помощи. Также важно помнить, что горная местность требует особого внимания и осторожности, особенно во время дождя или снегопада.