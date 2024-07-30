Спасатели эвакуировали пострадавшую в горах Карачаево-Черкесии туристку

Сотрудники МЧС эвакуировали туристку, получившую травму в горах КЧР. Из-за повреждения она не могла продолжить путь.
Спасатели успешно провели эвакуацию туристки, получившей травму в горах Карачаево-Черкесии. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на страницах в соцсетях регионального главка МЧС.
Женщина травмировала ногу на перевале Федосеева на высоте примерно 3 тыс метров.
В спасательной операции участвовали 4 сотрудника МЧС, была задействована 1 единица техники.
"На место происшествия выдвинулись сотрудники МЧС России в количестве 4 человек, 1 единицы техники. Спасатели прибыли на место происшествия и с помощью носилок транспортировали пострадавшую в поселок Архыз, где передали бригаде медиков"
– ГУ МЧС по КЧР