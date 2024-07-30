Вестник Кавказа

Спасатели эвакуировали пострадавшую в горах Карачаево-Черкесии туристку

эвакуация туристки в горах Карачаево-Черкесии
© Фото: соцсети ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии
Сотрудники МЧС эвакуировали туристку, получившую травму в горах КЧР. Из-за повреждения она не могла продолжить путь.

Спасатели успешно провели эвакуацию туристки, получившей травму в горах Карачаево-Черкесии. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на страницах в соцсетях регионального главка МЧС.

Женщина травмировала ногу на перевале Федосеева на высоте примерно 3 тыс метров.

В спасательной операции участвовали 4 сотрудника МЧС, была задействована 1 единица техники.

"На место происшествия выдвинулись сотрудники МЧС России в количестве 4 человек, 1 единицы техники. Спасатели прибыли на место происшествия и с помощью носилок транспортировали пострадавшую в поселок Архыз, где передали бригаде медиков"

– ГУ МЧС по КЧР

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
955 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кишечная палочка проникла в воду в дагестанском селе

Кишечная палочка проникла в воду в дагестанском селе

ДТП с девятью пострадавшими произошло на юго-востоке Армении 

ДТП с девятью пострадавшими произошло на юго-востоке Армении 

Прокурорская проверка после отравления началась в Буйнакске

Прокурорская проверка после отравления началась в Буйнакске

В Абхазии потушили лесной пожар под Гагрой

В Абхазии потушили лесной пожар под Гагрой

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы