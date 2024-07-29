Кабардино-балкарские спасатели эвакуировали с Безенги кубанского альпиниста

Сегодня вечером спасателям в Кабардино-Балкарии пришлось экстренно эвакуировать из ущелья Безенги в горах краснодарского альпиниста, у которого внезапно начались острые боли – для этого пришлось задействовать вертолет.

Кабардино-балкарские спасатели сегодня провели операцию по эвакуации альпиниста из Краснодарского края, у которого внезапно начались сильные боли на высокогорье, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"В ущелье Безенги одному из участников туристской группы при нахождении на маршруте стало плохо - острая боль в животе. Мужчину эвакуировали с альплагеря "Безенги" и на коммерческом вертолете доставили в больницу города Нальчика"

- МЧС Кабардино-Балкарии

Эвакуацией альпиниста занимались сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, добавили в региональном МЧС.

Сейчас жизни покорителя вершин ничего не угрожает, заверили медики.