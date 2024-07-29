Вертолет привлекли для спасения туристки в Северной Осетии

Туристка из Санкт-Петербурга пострадала в горах Северной Осетии. Для спасения девушки планируется привлечь вертолет.

Спасательная операция проходит в эти минуты в Северной Осетии, где при восхождении на гору пострадала туристка. Учитывая тяжесть состояния пострадавшей и сложности местности, где она находилась, решено было задействовать вертолет для быстрой эвакуации.

«В горах Северной Осетии группа туристов из 11 человек из Санкт-Петербурга совершала восхождение и в районе перевала Комлагат одна из участниц группы получила травму ноги. На помощь туристке выдвинулись 10 спасателей МЧС России, среди них 4 человека дежурной смены Цейского поисково-спасательного подразделения»

– ГУ МЧС по республике.

Стоит отметить важность того, что группа была зарегистрирована в экстренном ведомстве. Это позволило спасателям оперативно выдвинуться к пострадавшей. Также важно, что у руководителей группы есть спутниковые телефоны, которые гарантируют связь в горной местности.