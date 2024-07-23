Второе ЧП случилось с детьми-туристами в Северной Осетии

Еще одна группа туристов попала в больницу в Северной Осетии. У подростков и взрослых наблюдаются признаки переохлаждения. Ранее в регионе были госпитализированы 11 участников турслета.

Тинейджеры-туристы и сопровождающие взрослые были доставлены в больницу накануне вечером в Северной Осетии, рассказали в региональном Минздраве.

Всего в Ирафскую ЦРБ привезли девять туристов, отдыхавших на базе "Комы-Арт". Их поместили в инфекционное отделение.

Большая часть пострадавших – дети, семь подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Остальные – двое взрослых, которые сопровождают их.

"При поступлении состояние расценено как удовлетворительное, с клиническими признаками переохлаждения"

– министерство

Пациентам сделали экспресс-анализы на грипп и коронавирус, результаты оказались отрицательными. Результаты других анализов пока не готовы.

В Минздраве добавили, что всем туристам уже стало лучше, однако пока все равно за ними наблюдают врачи. В конце дня будет принято решение о дальнейшем лечении.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что более десяти детей, участвовавших в турслете в Северной Осетии, сошли с маршрута. У пяти поднялась температура, у шести появились симптомы кишечного заболевания.