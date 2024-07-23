Второе ЧП случилось с детьми-туристами в Северной Осетии

Тинейджеры-туристы и сопровождающие взрослые были доставлены в больницу накануне вечером в Северной Осетии, рассказали в региональном Минздраве.
Всего в Ирафскую ЦРБ привезли девять туристов, отдыхавших на базе "Комы-Арт". Их поместили в инфекционное отделение.
Большая часть пострадавших – дети, семь подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Остальные – двое взрослых, которые сопровождают их.
"При поступлении состояние расценено как удовлетворительное, с клиническими признаками переохлаждения"
– министерство
Пациентам сделали экспресс-анализы на грипп и коронавирус, результаты оказались отрицательными. Результаты других анализов пока не готовы.
В Минздраве добавили, что всем туристам уже стало лучше, однако пока все равно за ними наблюдают врачи. В конце дня будет принято решение о дальнейшем лечении.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что более десяти детей, участвовавших в турслете в Северной Осетии, сошли с маршрута. У пяти поднялась температура, у шести появились симптомы кишечного заболевания.