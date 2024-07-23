Массовое отравление детей-туристов в Северной Осетии - пострадали 11 человек

В течение похода, который проходит в рамках всероссийского слета юных туристов, нескольким детям стало плохо – поднялась температура и заболел живот. Сейчас они находятся в ближайшей больнице под наблюдением врачей.

Высокая температура и расстройство кишечника стали причинами схода с маршрута и госпитализации 11 участников детского турслета в Северной Осетии, рассказали власти республики.

"11 участников всероссийского туристического слета вернулись на базу из похода. В лагере они прошли обязательный медицинский осмотр. У пятерых детей зафиксирована повышенная температура, у шестерых — кишечное расстройство. Их состояние удовлетворительное"

- министр образования и науки Северной Осетии Элла Алибекова

Ситуация находится под контролем не только специальных служб, но и руководителя региона Сергея Меняйло, которого оперативно оповестили о произошедшем. Сейчас дети находятся в ближайшей больнице, им оказывается помощь.

Северная Осетия принимает туристический слет, где участвуют более 300 детей из 27 субъектов России. Открытие состоялось 21 июля этого года.