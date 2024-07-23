Спасатели КЧР выручали из беды травмированную туристку

Сегодня во время штатного туристического похода в горы к Софийским озерам в Карачаево-Черкесии получила травму туристка из Казани, чтобы доставить ее медикам, пришлось вызывать спасателей.

Карачаево-черкесским спасателям сегодня пришлось спускать с высокогорья туристку из Казани, получившую травму ноги, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Поход к Софийским озерам, расположенным в высокогорном районе Карачаево-Черкесии (КЧР), проходил штатно, группа туристов была зарегистрирована в МЧС, однако горы непредсказуемы – одна из туристов во время восхождения получила травму ноги, и руководителю группы пришлось вызывать на помощь спасателей, передает "Интерфакс".

На помощь женщине выдвинулись сотрудники Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России – они быстро прибыли на место и оказали пострадавшей первую помощь, однако травма оказалась достаточно серьезной – туристку пришлось эвакуировать в поселок Романтик, где ее приняли врачи, добавили в пресс-службе.