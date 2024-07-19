Вестник Кавказа

Туапсинские спасатели помогли туристам спуститься с гор

Горная река
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Молодые люди не смогли дойти до вершины горы Кадош в Туапсинском районе, поэтому вызвали спасателей. Их благополучно спустили вниз. Одновременно с этим помощь понадобилась другой туристке, сломавшей ногу у реки Таштай.

Спасательные службы спасли нескольких туристов с горы Кадош в Туапсинском районе, рассказали в местной администрации.

20-летние парень и девушка хотели при помощи навигатора пройти через гору со стороны пляжа на трассу, однако когда они почти дошли до вершины, то осознали, что им нужна помощь спасателей, так как самостоятельно продолжить маршрут стало затруднительно. Прибывшие сотрудники службы спустили их при помощи альпинистского оборудования. Помощь медиков им не потребовалась.

Параллельно другая туристка прогуливалась по каньону реки Таштай и сломала ногу. Спасатели оказали ей первую медицинскую помощь, а после доставили пострадавшую врачам. Всего операция по ее спасению заняла около 2 часов.

Ранее в каньоне Сочи застряла съемочная группа во главе с Филиппом Киркоровым. Их благополучно доставили в безопасное место спасатели. Причиной происшествия стал поднявшийся уровень воды в реке.

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