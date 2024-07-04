Вестник Кавказа

Результаты выборов губернатора утвердили в Астраханской области

Игорь Бабушкин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Избирком Астраханской области сегодня утром принял решение об утверждении итогов выборов главы региона, которые проходили с 6 по 8 сентября.

Победу на выборах губернатора Астраханской области, которые проходили в регионе в эти выходные, официально одержал Игорь Бабушкин, сообщил председатель облизбиркома Владимир Золотокопов.

Заявление он сделал в ходе заседания комиссии, на котором были окончательно утверждены результаты голосования.

Игорь Бабушкин, выдвинутый "Единой России", занял первое место с результатом более 78% избирателей. Ближе всех из остальных кандидатов к нему подобрался представитель КПРФ Сергей Севастьянов. Однако и его от Бабушкина отделяет крупный отрыв: коммунист набрал всего около 8% голосов.

Выборы признаны состоявшимися. Явка на них превысила 43%.

Золотокопов добавил, что нарушений в ходе выборов не зафиксировано.

Напомним, Бабушкин фактически руководит регионом с июня 2019 года: тогда он стал врио губернатора. В том же году в сентябре политик одержал победу на выборах, набрав почти 76% голосов как самовыдвиженец. Явка на тех выборах была ниже той, что наблюдалась на выборах-2024, и составила более 33%.

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