Игорь Бабушкин снова возглавил Астраханскую область

Бабушкин победил на выборах главы Астраханской области. Он набрал 78,17% голосов после обработки 100% протоколов.

На прошедших выборах главы Астраханской области Игорь Бабушкин, представляющий партию "Единая Россия", одержал уверенную победу, набрав более трех четвертей голосов избирателей – 78,17%.

Игорь Бабушкин стал главой Астраханской области в 2018 году. За время своего управления регионом он реализовал множество проектов, направленных на совершенствование экономики, социальной сферы и инфраструктуры.

Благодаря целенаправленным действиям губернатора удалось добиться значительных успехов - снижение уровня безработицы, повышение доступности медицинских услуг, развитие образовательной сферы, улучшение жилищных условий. Эти позитивные изменения призваны улучшить качество жизни жителей области и сделать ее привлекательной для жителей и инвесторов.