Вестник Кавказа

Игорь Бабушкин снова возглавил Астраханскую область

Игорь Бабушкин снова возглавил Астраханскую область
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бабушкин победил на выборах главы Астраханской области. Он набрал 78,17% голосов после обработки 100% протоколов.

На прошедших выборах главы Астраханской области Игорь Бабушкин, представляющий партию "Единая Россия", одержал уверенную победу, набрав более трех четвертей голосов избирателей –  78,17%.

Игорь Бабушкин стал главой Астраханской области в 2018 году. За время своего управления регионом он реализовал множество проектов, направленных на совершенствование экономики, социальной сферы и инфраструктуры. 

Благодаря целенаправленным действиям губернатора удалось добиться значительных успехов - снижение уровня безработицы, повышение доступности медицинских услуг, развитие образовательной сферы, улучшение жилищных условий. Эти позитивные изменения призваны улучшить качество жизни жителей области и сделать ее привлекательной для жителей и инвесторов.

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