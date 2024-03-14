Бабушкин: износ сетей ЖКХ Астрахани превысил 90%

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин попросил у президента РФ Владимира Путина выделить дополнительные средства из федерального бюджета на модернизацию ЖКХ региона, износ которого составляет 92%.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин доложил президенту РФ Владимиру Путину о катастрофической ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве региона: износ водопроводных и канализационных сетей МУП "Астрводоканал" на сегодняшний день составляет 92%, и их инфраструктура не выдерживает даже малейшей нагрузки.

"Убедительно прошу Вас поручить правительству Российской Федерации проработать вопрос создания специальной адресной инвестиционной программы с выделением средств из федерального бюджета, которые будут направлены на модернизацию основных фондов жилищно-коммунального комплекса региона. Без дополнительных средств из федерального центра, к сожалению, не обойтись"

- Игорь Бабушкин

Регион с участившейся периодичностью сталкивается с порывами на сетях водоснабжения и водоотведения, они не только блокируют подачу воды в жилые дома, но и провоцируют разрушение дорожного покрытия. На решение проблемы направлены уже все выделяемые средства, отметил глава региона, передает "Интерфакс".

Сейчас регион выделил на восстановление инженерной инфраструктуры ЖКХ более 11 млрд рублей, но этих средств хватает лишь на "латание дыр", посетовал глава региона, пояснив: для нормальной работы структуры до 2030 года нужно провести 189 мероприятий в структурах водоснабжения и 63 - в структурах водоотведения, что потребует кратного увеличения затрат.