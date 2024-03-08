В Астраханской области снова вводят пожарную опасность

Астраханские спасатели научились оперативно справляться с природными пожарами и своевременно предупреждать их, однако для того, чтобы защитить регоин о огня, уже с 18 марта по области начнет действовать пожароопасный сезон.

Астраханская область – район засушливый, и если по всей России еще лежит снег, то здесь самое время готовиться к природным пожарам, напомнил сегодня на совещании по подготовке к весеннему паводку и пожароопасному периоду губернатор региона Игорь Бабушкин.

И, несмотря на то, что в минувшем году количество природных пожаров в регионе сократилось почти на 40%, а число ландшафтных пожаров сократилось почти на 10% - с 2026 природных возгораний в 2022-м до 1845 в 2023-м - забывать о такой угрозе не следует, напомнил глава региона, передает "АиФ Астрахань".

Уже с понедельника, 18 марта, по области снова вводится весенне-летний пожароопасный сезон, а значит, все службы приведут в готовность к борьбе с пожарами – это 356 патрульных противопожарных групп, задачей которых будет контроль по пресечению возгораний камыша и сухой растительности.

К борьбе со стихией в областном лесном фонде уже готовы около 800 человек и более 300 единиц техники, заверил руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Румиль Юнусов.