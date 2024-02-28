Кубани грозят природные пожары в течение суток

Спасатели Краснодарского края предупредили жителей и гостей региона о возможном возникновении природных пожаров. Высокая пожароопасность будет наблюдаться в течение суток.

Краснодарский край предупредили о возможном возникновении природных пожаров. Экстренное предупреждение о неблагоприятном явлении распространило МЧС региона.

Отмечается, что высокий уровень пожаров продержится до завтрашнего дня.

"До конца суток 12 марта, а также 13 марта местами в северо-восточных районах региона ожидается высокая пожароопасность 4 класса"

– МЧС Краснодарского края

Спасатели призывают выполнять правила пожарной безопасности. В частности, не разводить огонь рядом с насаждениями, сухой травой и деревьями, не уничтожать мусор в костре рядом с растительностью.

Ранее власти Кубани отмечали, что за последние два месяца число пожаров в регионе возросло на 13%.