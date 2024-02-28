Кубани грозят природные пожары в течение суток

Спасатели Краснодарского края предупредили жителей и гостей региона о возможном возникновении природных пожаров. Высокая пожароопасность будет наблюдаться в течение суток.
Краснодарский край предупредили о возможном возникновении природных пожаров. Экстренное предупреждение о неблагоприятном явлении распространило МЧС региона.
Отмечается, что высокий уровень пожаров продержится до завтрашнего дня.
"До конца суток 12 марта, а также 13 марта местами в северо-восточных районах региона ожидается высокая пожароопасность 4 класса"
– МЧС Краснодарского края
Спасатели призывают выполнять правила пожарной безопасности. В частности, не разводить огонь рядом с насаждениями, сухой травой и деревьями, не уничтожать мусор в костре рядом с растительностью.
Ранее власти Кубани отмечали, что за последние два месяца число пожаров в регионе возросло на 13%.