Открыт объезд вокруг Дербента

Завершено строительство объездной дороги вокруг Дербента. Новая трасса разгрузит исторические улицы города.

Дорожники в Дагестане завершили строительство трехкилометровой автомобильной дороги «Обход Дербента». Этот проект призван значительно разгрузить транспортные потоки в центральной части города и обеспечить более удобное сообщение между федеральной трассой и набережной Дербента.

«Завершено строительство трехкилометровой автомобильной дороги «Обход Дербента. Это важный шаг к развитию инфраструктуры и повышения качества жизни для всех жителей Дербента»

– депутат Госдумы Хизри Абакаров

По его словам, новая трасса «Обход Дербента» не просто является перспективным проектом для города, но и важным элементом развития всего Дагестана. Завершение строительства трассы позволит существенно сократить время в пути для автовладельцев, а также снизить вероятность аварий на перегруженных улицах. Кроме того, данное строительство способствует улучшению экологической ситуации в городе, поскольку уменьшение автомобильного потока на исторических улицах Дербента приведет к снижению выбросов вредных веществ.

Реализация проекта трассы «Обход Дербента» стала возможной благодаря эффективному сотрудничеству различных уровней власти, бизнес-структур, а также общественности.