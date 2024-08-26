Дербентский завод нарастил производство игристых вин на 43%

Завод в Дербенте в этом году значительно увеличил производство игристых вин. Рост производства связан с востребованностью продукции завода в стране.

ОАО "Дербентский завод игристых вин" значительно увеличил производство игристых вин. Об этом рассказал заместитель гендиректора завода Гайдар Шуайбов.

Он сообщил, что за первые семь месяцев прошлого года завод выпустил 510 тыс декалитров игристых вин, за такой же период этого года - 727,6 тыс декалитров, то есть почти на 43% больше.

"Мы фиксируем повышенный внутренний спрос на игристые вина, поставки осуществляются, в основном, в регионы центральной России"

– Шуайбов

Всего в ассортименте винзавода 18 вин, 10 из них относятся к игристым, передает "Интерфакс".