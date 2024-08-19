Дербентский комбинат выпустил на треть больше коньяка

Коньячный комбинат в Дербенте за первые семь месяцев года нарастил производство продукции более чем на треть, рассказали в пресс-службе предприятия.

Компания "Дербентский коньячный комбинат" отчиталась о росте производства продукции в 2024 году, подробности рассказал ее представитель.

За период с января по июль включительно на комбинате была выпущена 281 тыс декалитров (дал) продукции, передает "Интерфакс".

В минувшем году за эти семь месяцев было выпущено 206 тыс дал. Прирост составил более 36%.

Выросли, соответственно, и поставки. За тот же промежуток времени в прошлом году было поставлено 193 тыс дал, год спустя – 258 тыс дал.

В целом за весь текущий год ДКК собирается выпустить более 514 дал напитков – это почти на 18% превышает показатели прошлого года.

Напомним, "Дербентский коньячный комбинат" объединяет в себе все этапы производства коньяка – здесь и выращивается виноград, и производятся напитки, и разливается готовая продукция.