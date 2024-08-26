Мирзиеев выступил за сотрудничество России и Узбекистана

Президент Узбекистана принял премьера России. Он отметил важность сотрудничества Москвы и Ташкента и выступил за наращивание взаимодействия.

Узбекский лидер Шавкат Мирзиеев провел переговоры с российским премьером Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба президента республики.

Стороны обсудили вопросы расширения двусторонних отношений. Мирзиеев отметил важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, поддержке и ускорению проектов кооперации с Россией.

Особое внимание президент и министр уделили реализации решений и соглашений, которые были приняты в ходе майского визита руководителя РФ Владимира Путина в Узбекистан.

Мирзиеев также призвал к наращиванию практического взаимодействия на уровне регионов, продолжение интенсивного культурно-гуманитарного обмена.