Вестник Кавказа

Мирзиеев выступил за сотрудничество России и Узбекистана

Шавкат Мирзиёев
© Фото: Сайт президента России
Президент Узбекистана принял премьера России. Он отметил важность сотрудничества Москвы и Ташкента и выступил за наращивание взаимодействия.

Узбекский лидер Шавкат Мирзиеев провел переговоры с российским премьером Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба президента республики.

Стороны обсудили вопросы расширения двусторонних отношений. Мирзиеев отметил важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, поддержке и ускорению проектов кооперации с Россией.

Особое внимание президент и министр уделили реализации решений и соглашений, которые были приняты в ходе майского визита руководителя РФ Владимира Путина в Узбекистан.

Мирзиеев также призвал к наращиванию практического взаимодействия на уровне регионов, продолжение интенсивного культурно-гуманитарного обмена.

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