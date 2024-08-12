Вестник Кавказа

Более сотни опасных лифтов заменят во Владикавказе

Кнопки лифта
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Около 300 млн рублей направят во Владикавказе на замену 102 лифтов. Об этом заявил заместитель министра ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии.

Во Владикавказе запланирована масштабная замена лифтов в многоквартирных домах. Через 2 года году планируется обновить более сотни лифтов. На эти цели будут выделено около 300 млн рублей.

«По краткосрочному плану реализации программы капитального ремонта на 2024 год запланирована замена 52 лифтов, на 2025 год - 50 лифтов. Ориентировочная дата полного завершения работ - первый квартал 2025 года»

– замминистра ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии Батраз Надгериев

Также отмечается, что состояние лифтов в старых многоквартирных домах Владикавказа оставляет желать лучшего. Многие из них были установлены еще в советские времена, и их техническое состояние вызывает опасения у пользователей. Техническое старение, нехватка запчастей и регулярные поломки стали повседневной реальностью для жителей.

По данным недавних исследований, более 60% лифтов в Северной Осетии нуждаются в замене, поскольку их срок службы истек.

Новое оборудование будет соответствовать всем современным стандартам. Лифты нового поколения оснащены множеством систем безопасности, которыми не обладали их предшественники.

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