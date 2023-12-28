Вестник Кавказа

Вспышка странного заболевания в Есиле - что известно о болезни?

Палата в больнице
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане в городе Есиль среди детей дошкольного возраста распространилось странное заболевание. В чем выражается болезнь и как происходящее комментируют в региональном управлении здравоохранения?

Родители воспитанников детского сада в городе Есиль Акмолинской области в Казахстане бьют тревогу - среди детей вспышка непонятного заболевания, а врачи не делают никаких анализов и не называют диагноз.

"У нас пошла какая-то странная эпидемия. Дети покрываются сыпью. Температура, полный отказ от еды. Во рту у детей сыпь такая же, как и на теле. Многие дети в детских садах заболели"

– мама заболевшего ребенка

По ее словам, анализов педиатр не взял, назначил антибиотики и средство от аллергии. При этом в городе болеет одновременно несколько детей с аналогичными симптомами.

"В садике знакомая говорит, что восемь детей в одной группе болеют одновременно. Карантин не объявлен. Страшно только то, что мы не знаем, что лечим"

– мама ребенка

Болеют воспитанники детского сада "Гульдер". В Управлении здравоохранения Акмолинской области уточнили, что речь идет о семи случаях и назвали неведомое заболевание - речь идет об энтеровирусе.

"Четверо детей на сегодняшний день проходят амбулаторное лечение. Состояние детей удовлетворительное. Назначено амбулаторное лечение на энтеровирусную инфекцию. Клинически энтеровирусная инфекция подтверждается. Передано извещение в СЭС"

– региональное управление здравоохранения

Энтеровирусная инфекция передается воздушно-капельным путем. Заразиться могут как дети, так и взрослые. Среди симптомов заболевания сыпь, слабость, лихорадка, боль в горле, стоматит, диарея. Лечение носит симптоматический характер, передает sinegor.kz.

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