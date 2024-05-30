Муфтият Дагестана создал экспертный совет по исламскому банкингу и бизнесу

Экспертный совет по вопросам исламского банкинга появился в муфтияте Дагестана. Он будет заниматься вопросами исламского банкинга и ведения бизнеса по законам шариата.

Муфтият Дагестана принял решение об образовании экспертного совета, который будет заниматься вопросами исламского банкинга и ведения бизнеса в соответствии с принципами шариата. Это будет способствовать развитию сектора финансовых услуг, соответствующих религиозным установлениям и требованиям ислама.

Экспертный совет, сформированный муфтиятам Дагестана, будет заниматься рассмотрением и анализом различных аспектов банковской деятельности, требующих соответствия принципам шариата. Одной из ключевых целей работы совета является разработка рекомендаций и руководящих документов для банков и финансовых организаций, желающих следовать исламским финансовым принципам.

Также совет будет обеспечивать консультирование и содействие банкам и предпринимателям, желающим вести свой бизнес в соответствии с изначальными принципами ислама. Это позволит предпринимателям и инвесторам соблюдать принципы этики и справедливости при осуществлении финансовых операций.

«Мы встречались ранее и не раз, на встрече присутствовал наш муфтий, шейх Ахмад-Афанди [Абдулаев] <>. [Он] сказал, что уже много лет ждет когда дагестанское общество созреет для претворения в жизнь идеи исламского банкинга, так как бизнес — это очень часто важная составляющая жизни многих мусульман. <> Для муфтията Дагестана очень важно, что работа этого партнерства будет основана на исламском праве, то есть законах шариата. Поэтому мы создали при муфтияте Дагестана экспертный совет, который будет отвечать на вопросы по исламскому банкингу и ведению бизнеса соответственно шариату»

– советник муфтия республики Айна Гамзатова

Муфтият Дагестана выразил инициативу по обсуждению вопроса оказания финансовой поддержки участникам эксперимента с исламским банкингом на федеральном уровне. Одним из предложений является предоставление государственных субсидий для снижения процентных ставок по банковским кредитам в рамках сектора исламского банкинга.

Также рассматривается возможность предоставления лизинговых услуг в соответствии с принципами шариата, что позволит компаниям и предпринимателям избежать конфликта с религиозными установлениями. Это имеет большое значение для развития бизнеса и привлечения инвестиций в регион.