Вестник Кавказа

Группу полицейских подозревают в незаконном преследовании жителя Дагестана

Группу полицейских подозревают в незаконном преследовании жителя Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько правоохранителей в Дагестане стали фигурантами уголовного дела. Двое из них уже заключены под стражу.

В Дагестане завели уголовное дело в отношении группы сотрудников отдела МВД по Ногайскому району. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Полицейских подозревают в насилии и незаконном преследовании мужчины.

"В мае 2024 года подозреваемые, находясь при исполнении должностных обязанностей, применяя насилие, подбросили местному жителю наркотическое средство, после чего составили подложные служебные документы об обнаружении в его действиях признаков состава преступления"

– пресс-служба управления

На их основании правоохранителями было сфабриковано уголовное дело против мужчины об незаконной покупке, хранении и перевозке наркотиков.

Всех четверых подозреваемых задержали. Двух фигурантов уже заключили под стражу, мера пресечения в отношении их сообщников будет определена позже.

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