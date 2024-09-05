Группу полицейских подозревают в незаконном преследовании жителя Дагестана

Несколько правоохранителей в Дагестане стали фигурантами уголовного дела. Двое из них уже заключены под стражу.

В Дагестане завели уголовное дело в отношении группы сотрудников отдела МВД по Ногайскому району. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Полицейских подозревают в насилии и незаконном преследовании мужчины.

"В мае 2024 года подозреваемые, находясь при исполнении должностных обязанностей, применяя насилие, подбросили местному жителю наркотическое средство, после чего составили подложные служебные документы об обнаружении в его действиях признаков состава преступления"

– пресс-служба управления

На их основании правоохранителями было сфабриковано уголовное дело против мужчины об незаконной покупке, хранении и перевозке наркотиков.

Всех четверых подозреваемых задержали. Двух фигурантов уже заключили под стражу, мера пресечения в отношении их сообщников будет определена позже.