Группу полицейских подозревают в незаконном преследовании жителя Дагестана

В Дагестане завели уголовное дело в отношении группы сотрудников отдела МВД по Ногайскому району. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Полицейских подозревают в насилии и незаконном преследовании мужчины.
"В мае 2024 года подозреваемые, находясь при исполнении должностных обязанностей, применяя насилие, подбросили местному жителю наркотическое средство, после чего составили подложные служебные документы об обнаружении в его действиях признаков состава преступления"
– пресс-служба управления
На их основании правоохранителями было сфабриковано уголовное дело против мужчины об незаконной покупке, хранении и перевозке наркотиков.
Всех четверых подозреваемых задержали. Двух фигурантов уже заключили под стражу, мера пресечения в отношении их сообщников будет определена позже.