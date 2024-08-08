Вестник Кавказа

Подагра: Симптомы, лечение и диета. Советы ревматолога

В программе "На здоровье" медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

Врач-ревматолог Елена Выставкина рассказывает о том, что такое подагра, как она начинается и что делать с острой болью. Мы узнаем о новых правилах питания людей с этим заболеванием, поймём, чем ПОДАГРА отличается от других видов артрита и артроза, а также выясним, как избавиться от приступов болезни даже тем, кому поставлено этот хронический диагноз

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