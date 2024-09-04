Скорпионы в Абхазии: что нужно знать туристам

Отправляясь в Абхазию, стоит помнить об опасностях, которые подстерегают здесь незадачливых туристов. Далее мы расскажем о том, как избежать укуса скорпиона и что делать, если все-таки несчастье произошло.

Абхазия – это удивительное место, где сочетаются живописные горы, лазурное море и богатая культура. Однако среди разнообразия флоры и фауны этого региона есть и менее приятные обитатели, такие как скорпионы. В Абхазии встречаются два вида этих членистоногих: абхазский и мингрельский скорпионы.

Первый предпочитает более сухие и возвышенные места. Его можно встретить в горных районах, на каменистых склонах и в сухих лесах. Этот вид скорпиона более активен в теплое время года и часто прячется под камнями или в трещинах скал.

Мингрельский скорпион обитает в более влажных низменностях и прибрежной полосе. Он предпочитает селиться в садах, на лугах и вблизи водоемов. Также скорпионы нередко прячутся в садах и домах, особенно там, где есть многочисленные щели. Они могут забраться под камни, в трещины стен, за мебель или даже в обувь. Влажные и темные места – идеальные укрытия для них.

В то же время при встрече с абхазскими скорпионами паниковать не стоит: их яд не смертелен для человека. Однако их укусы могут быть очень болезненными. Особенно тяжело укусы переносят дети и люди с аллергией. Основные симптомы укуса скорпиона – это сильная боль, отек, покраснение и в некоторых случаях – общая слабость и головокружение.

Как избежать укуса скорпиона в Абхазии

Осматривайте место проживания. Прежде чем заселиться в дом или гостиницу, осмотрите помещение на наличие щелей и укрытий, где могут спрятаться скорпионы.

Проверяйте обувь и одежду. Перед тем как надеть обувь или одежду, убедитесь, что в них не забрался скорпион.

Избегайте ночных прогулок без фонарика. Скорпионы активны ночью, поэтому, отправляясь на прогулку, используйте фонарик, чтобы осветить дорогу.

Держите жиле помещения в чистоте. Убирайте мусор и не оставляйте еду на открытых местах, чтобы не привлекать насекомых, которыми питаются скорпионы.

Что делать в случае укуса скорпиона в Абхазии

Если вас или кого-то из ваших близких укусил скорпион, главное – не паниковать. Прежде всего, нужно оставить место укуса в покое: его не стоит тереть или массировать, чтобы яд не распространялся быстрее. Для уменьшения аллергической реакции можно принять антигистаминные средства и обратиться за медицинской помощью, даже если симптомы кажутся незначительными.