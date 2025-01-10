Вестник Кавказа

Президент Грузии помиловал более 600 заключенных

Президент Грузии помиловал более 600 заключенных
© Фото: “Грузинская мечта“
Михаил Кавелашвили воспользовался конституционным правом президента Грузии и помиловал свыше 600 заключенных в честь Крещения.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 613 заключенных. Освобождение отбывающих наказание граждан приурочено к празднику Крещения.  

"В связи с православным христианским праздником Крещения Господня я, используя конституционные полномочия, помиловал 613 заключенных. Помилованным заключенным предоставляется возможность вернуться в свои семьи и стать полноценными членами общества"

– Михаил Кавелашвили 

Отметим, что правом помилования Кавелашвили воспользовался впервые после вступления в должность президента Грузии. 

Ранее правом помилования также пользовалась экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Например, она освободила оппозиционера Нику Гварамию, которого обвиняли в растрате. 

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