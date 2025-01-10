Президент Грузии помиловал более 600 заключенных

Михаил Кавелашвили воспользовался конституционным правом президента Грузии и помиловал свыше 600 заключенных в честь Крещения.
Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 613 заключенных. Освобождение отбывающих наказание граждан приурочено к празднику Крещения.
"В связи с православным христианским праздником Крещения Господня я, используя конституционные полномочия, помиловал 613 заключенных. Помилованным заключенным предоставляется возможность вернуться в свои семьи и стать полноценными членами общества"
– Михаил Кавелашвили
Отметим, что правом помилования Кавелашвили воспользовался впервые после вступления в должность президента Грузии.
Ранее правом помилования также пользовалась экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Например, она освободила оппозиционера Нику Гварамию, которого обвиняли в растрате.