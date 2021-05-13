Актау и Дананг стали городами-побратимами

Сегодня делегация из Мангистауской области Казахстана подписала в вьетнамском Дананге, принимающем "Форум городов дружбы и сотрудничества - 2025", Меморандум об установлении побратимских отношений.

Казахстанский Актау и вьетнамский Дананг стали городами-побратимами, сообщил акимат Мангистауской области.

"Документ станет важным стимулом для социально-экономического развития города Актау. Меморандум предусматривает укрепление побратимских связей и сотрудничества между двумя городами в таких сферах, как торговля, экономика, инвестиции, транспорт, логистика, туризм и культурно-гуманитарное сотрудничество"

- акимат Магистауской области Казахстана

Побратимские отношения между двумя городами были установлены в соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, данным им в ходе его официального визита во Вьетнам в 2023 году, передает Sputnik Казахстан.

В ходе визита во Вьетнам казахстанская делегация также обсудила вопрос открытия прямого авиасообщения между городами Актау и Дананг, он будет детально рассмотрен в ближайшем будущем, говорится в сообщении.