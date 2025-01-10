Вестник Кавказа

Новоафонская пещера в Абхазии примет два концерта до лета

Концерт
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главная достопримечательности Нового Афона в Абхазии, Новоафонская пещера, планирует принять еще два концерта в оборудованном для этого зале до конца лета. В период новогодних праздников там уже состоялось одно выступление.

В рамках развлекательной программы в Новоафонской пещере в Абхазии проведут еще два музыкальных концерта до начала лета, рассказал замдиректора комплекса Дамей Смыр.

Он напомнил, что 5 января в концертном зале Новоафонской пещеры прошел концерт классической музыки. Его посетителями стали не только туристы, но и местные жители. Со слов Дамея Смыра, большинство оставило крайне положительные отзывы о мероприятии.

В 2025 году Новоафонская пещера празднует юбилей: ей исполняется 50 лет с момента открытия, добавил замдиректора комплекса в разговоре с изданием Sputnik Абхазия.

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