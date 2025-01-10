Вестник Кавказа

Режим прекращения огня в Газе введут завтрашним утром

Режим прекращения огня в Газе введут завтрашним утром
© Фото: пресс-служба ЦАХАЛ
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа. Режим вступит в силу в 08:30 по местному времени уже завтра.

Режим прекращения огня в секторе Газа начнется в 08:30 по местному времени (09:30 мск) 19 января, рассказали в МИД Катара.

"По согласованию сторон соглашения и посредников режим прекращения огня в секторе Газа начнется в 8:30 утра по местному времени в воскресенье, 19 января"

- официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари

Он призвал жителей Газы принять меры безопасности и следовать указаниям только из официальных источников.

Напомним, что Израиль и палестинская радикальная организация ХАМАС достигли договоренностей по сектору Газа. Согласно им, будет введен режим прекращения огня и будут освобождены заложники с обеих сторон. Израиль уже опубликовал более 700 имен палестинских заключенных, которых планирует отпустить.

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