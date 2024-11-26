Кто победил в секторе Газа?

15 января Тель-Авив и ХАМАС добились сделки о прекращении боев и возврате заложников. Кто главный бенефициар этой сделки? Можно ли говорить о победе Израиля и ХАМАС?

Уже больше года ведущие места в сводках мировых информагентств занимает тема Палестины и Израиля. Тема настолько горячая, что заставила даже некоторых аналитиков и политиков отвлечься от темы Украины. Во всяком случае, арабские государства были полностью поглощены развитием ситуации вокруг сектора Газа. В результате кровопролитных боев анклав Палестины в Газе был практически полностью разрушен. Погибли около 50 тыс человек в Палестине, вместе с ними ушли из жизни десятки израильских заложников, взятых в плен в октябре 2023 года.

Международные посредники, включая Катар, Египет и США, долгое время пытались остановить конфликт. Президент США Джозеф Байден в прошлом мае предложил свой мирный план и пытался давить на премьер-министра Биньямина Нетаньяху угрозами санкций и даже прямыми оскорблениями. Лишь к 15 января Нетаньяху согласился на мир.

Мир в секторе Газа

О достижении соглашения объявили сразу три страны: Катар, где проводились последние переговоры, и два других посредника - Египет и Соединенные Штаты Америки. В МИД Катара заявили, что соглашение между ХАМАС и Израилем "об обмене заложниками и заключенными и восстановлении спокойствия для установления режима прекращения огня" вступит в силу 19 января. В совместном заявлении США, Катара и Египта говорилось, что прекращение огня будет включать три этапа. О них подробно в своем специальном обращении рассказал Джозеф Байден.

Первая фаза подразумевает: полное прекращение огня, вывод войск Израиля из всего сектора Газа и освобождение израильских заложников. Израиль должен освободить "сотни палестинских заключенных", а в Газу пойдут активные поставки гуманитарной помощи. Первая фаза продлится полтора месяца.

Во второй фазе ХАМАС должен вернуть всех заложников, а Израиль - завершить вывод войск, что, по словам Байдена, ознаменует "полное окончание войны".

Третий этап посвящен возвращению останков погибших заложников и послевоенному восстановлению Газы.

Американский интерес

Для уходящей администрации Джозефа Байдена мирная сделка Израиля и ХАМАС - событие крайне важное, ведь все это время на США обрушивались потоки критики из-за гибели тысяч палестинцев и неспособности Байдена контролировать решения Нетаньяху. Сам американский президент признался, что это "были одни из самых сложных переговоров, которые я когда-либо видел".

Мира удалось достичь благодаря якобы давлению США и Израиля на ХАМАС. О давлении на Израиль, которое объективно и буквально напрашивается, Байден промолчал. В Госдепе между тем отметили, что выполнение сделки зависит от способности Египта и Катара влиять на ХАМАС, а США - на Израиль.

Реакции Израиля и ХАМАС

На настоящий момент и в Израиле, и в ХАМАС подтвердили заключение сделки и готовность к ее реализации. Уже в ближайшее время Израиль должен начать отводить свои войска на глубину в 700 м по границам сектора Газа, сообщил телеканал "Аль-Джазира". Через семь дней после старта сделки Израиль откроет откроет КПП "Рафах" на границе Газы с Египтом, и гуманитарная помощь может пойти ускоренно. А дальше Израиль должен покинуть два важных участка - Филадельфийский коридор на границе с Египтом и коридор Нецарим, делящий Газу на северную и южную части.

Несмотря на огромные жертвы и разрушения, ХАМАС считает мир своей победой. В заявлении группировки говорится о достижении палестинского народа и поворотном моменте в конфликте с Израилем. Кроме того, ХАМАС подтвердил выполнений условий сделки - это ответ на обвинения Израилем в отказе от достигнутых договоренностей. Также ХАМАС поблагодарил страны-посредники за их усилия в достижении соглашения и ряд стран за поддержку Палестины, включая Турцию, КНР и Россию.

В Израиле в целом тоже приветствую мирное соглашение. Президент Ицхак Герцог назвал его "правильным и необходимым шагом" для того, чтобы вернуть заложников из плена. Но в то же время Израиль будет оказывать силовое давления для реализации сделки, сказал Герцог. В израильском МИД уточнили, что в течение всего первого этапа - то есть пока ХАМАС не выдаст заложников - Израиль не выведет войска из Филадельфийского коридора.

Министр иностранных дел Гидеон Саар на встрече в Италии поспешил объявить о том, что никакого Палестинского государства не будет. Что касается премьера Нетаньяху, то он поблагодарил Трампа за помощь в освобождении заложников в Газе.

Заслуги Трампа

Пока Нетаньяху добивается расположения Трампа, в США развернулась дискуссия относительно того, чьей заслугой является мир на Ближнем Востоке. Байден заявил, что достигнутый мир соответствует его плану, предложенному в мае. Однако реализация соглашения из-за скорой инаугурации ложится на плечи администрации Трампа. В переходной команде Трампа непосредственно перед выступлением Байдена заявили, что сделки добился именно республиканец, а Байден пытается приписать себе заслугу Трампа. Они также напомнили, что сделка удалась только после того как Трамп и его спецпосланник по региону Стив Уиткофф вмешались в дело.

Пару дней назад Уиткофф, как писала газета Times of Israel, встречался с Нетаньяху и оказал на него давление. Со своей стороны, Трамп заявлял, что израильские заложники скоро будут освобождены, и у его команды есть на этот счет "договоренность". В администрации Байдена не стали нивелировать роль Трампа и заявили, что сделка достигнута в том числе благодаря "конструктивному" и "плодотворному" визиту в Израиль Уиткоффа.

Иран, Турция, Россия

Хотя в этой сделке он не участвовал, но вместе с США другое главное действующее лицо этого конфликта - Иран. В Исламской Республике сделку считают "неоспоримой победой Палестины" и "крупным поражением еврейского государства". Такое заявление сделали в Корпусе стражей исламской революции. Представители КСИР предупредили, что после заключения сделки с ХАМАС о прекращении огня Биньямин Нетаньяху столкнется с критикой и протестами. Вместе с тем, в КСИР предупредили о возможном срыве соглашения с Израилем и посоветовали ХАМАС подготовиться к "новой войне".

Остальные региональные игроки, включая Турцию и арабские страны, приветствовали завершение переговоров и достижение сделки о прекращении войны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, надеясь на мир, дал понять, что Анкара и дальше будет поддерживать палестинцев.

В России отношение к мирному процессу аналогичное. Москва тоже приветствует договоренности ХАМАС и Израиля, но поздравлять стороны не спешит, так как сделку еще предстоит выполнить. В ООН отметили, что соглашение дает надежду миллионам людей, пострадавшим от конфликта, и призвали Совбез "настаивать на сохранении режима прекращения огня".

Кто победил в секторе Газа?

После того, как позиции основных действующих лиц прояснились, давайте проанализируем итоги сделки и интересы игроков. Начнем с непосредственно конфликтующий сторон. Для Израиля очевидная выгода в том, что наконец-то домой вернуться оставшиеся в живых заложники. Хотя по сравнению с потерями ХАМАС, идущими на тысячи, ЦАХАЛ потерял не так много солдат и офицеров - меньше тысячи - но в Израиле это очень чувствительный момент, поэтому очень важно, что больше не будет новых смертей.

Конфликт в Газе приводил к обострению Израиля с "Хезболлой", хуситами и Ираном, на Израиль летели баллистические ракеты и беспилотники. Отныне граждане смогут спать без ночных сирен. С военной точки зрения Израиль серьезно подорвал потенциал ХАМАС, но не добился его ликвидации. В территориальном смысле, если Израиль уйдет из Газы, тоже никаких достижений не будет.

Если говорить отдельно о Биньямине Нетаньяху, то он возвращается в очень сложное положение, так как в мирное время ему будет трудно прикрываться внешней угрозой и не получится отвлечь население от своих коррупционных дел. Его может настигнуть участь Голды Меир, и с него могут спросить за допущение атаки ХАМАС 7 октября 2023 года и смерть заложников. Так что Нетаньяху остается только рассчитывать на помощь Трампа, и именно поэтому он поблагодарил за сделку именно избранного президента США, а не Байдена.

Для ХАМАС актуальны те же вопросы. В целом вся эта война - большая потеря. Газа разрушена, около 50 тыс палестинцев погибли. Палестинцы наверняка спросят, стоило ли атаковать израильские кибуцы 7 октября такой ценой? Газу ХАМАС отстоял, но с политическим будущим группировки, как и с будущим Палестинского государства большие вопросы. Легитимности ХАМАС угрожает население, а Палестину мешает создать Израиль, фактически, полностью контролирующий Западный берег реки Иордан. Так что если для Израиля и ХАМАС это победа, то она явно с привкусом поражения.

Для Ирана результаты тоже весьма неутешительны, даже если в КСИР трубят о победе. Да, во время этого конфликта Иран смог показать Израилю свою силу, впервые нанеся удары по еврейскому государству. Но с другой стороны, потратив огромные ресурсы на Палестину, Иран неожиданно потерял Сирию, и тем самым ослабил свои возможности в Ливане и самой Палестине. Во время войны Израиль проводил операции прямо в столице Ирана. На фоне выдворения Ирана из Сирии и прихода к власти Трампа позиции Тегерана в регионе будут еще более сомнительны.

Дональд Трамп благодаря перемирию в Газе сможет пойти на сближение с Саудовской Аравией и Эмиратами, с которыми Иран недавно начинал мириться. Суннитские монархии раньше сдерживала тема Палестины в отношениях с Израилем, теперь в мирное время эта помеха устраняется. И Иран больше не сможет манипулировать делом Палестины, чтобы настраивать Ближний Восток против США и Израиля. Для Саудовской Аравии сделка выгодна, так как снимает помехи для заключения военного соглашения с Соединенными Штатами.

Турция, которая, как и Иран, активно боролась в этом конфликте против Израиля, остается в плюсе, в отличие от ИРИ. Как и у суннитских монархий, и даже еще больше, тема Газы создавала проблемы между Эрдоганом и Байденом. При Трампе эти проблемы могли бы обостриться, так как республиканец еще больше поддерживает Израиль. Для Турции очень важны отношения с США, чтобы преодолеть экономический кризис, поэтому мирная сделка в Палестине снимает один из двух проблемных вопросов. Теперь остаются только сирийские курды. Кого больше благодарить за сделку - Трампа или Байдена - пусть Эрдоган решает сам.

В отличие от США, Европейский союз действовал гораздо критичнее в отношении Израиля, но не имел никаких рычагов воздействия, кроме ордера на арест Нетаньяху. Также в странах ЕС проходили массовые протесты. Мир на Ближнем Востоке помогает убирать очаги нестабильности внутри Европы. Во внешней политике Брюссель избавлен от еще одной проблемы, которую он должен был решать, но сделать этого, как всегда, не мог.

Что касается России, то за время ближневосточных конфликтов репутация ее противника в лице США сильно пострадала, что выгодно, но подписание соглашение продемонстрировало лидерство Соединенных Штатов в регионе. Да, американские корабли и базы постоянно атаковали шиитские формирования, но Трамп может укрепить позиции США за счет сближения с арабскими странами. В то же время мирное соглашение отвечает тому, о чем говорил МИД РФ - а именно необходимости прекращения насилия, за что Палестина нас очень благодарит. В целом же о каких-то явных выгодах или издержках для России сказать трудно.

В сухом остатке, мирное соглашение между Израилем и ХАМАС - это очень хорошая новость. Наконец-то в Газе не будут гибнуть женщины и дети, а заложники смогут вернуться из плена. Однако говорить о долгосрочном мире преждевременно. На Ближнем Востоке все непредсказуемо и эмоционально. Для начала нужно выполнить сделку из трех этапов, а уже только потом можно говорить о полноценном мирном соглашении между Израилем и палестинцами, если последним еще дадут создать свое государство.