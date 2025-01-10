В ХАМАС заявили о готовности передать власть в Газе

Военно-политическое руководство ХАМАС готово к различным сценариям организации архитектуры власти в секторе Газа после завершения боевых действий. В движении не исключили, что могут передать власть другим силам.

ХАМАС готов рассмотреть различные сценарии управления сектором Газа после завершения боевых действий. В палестинском движении заявили, что не будут пытаться удерживать власть в регионе.

"Мы не ставим условия, чтобы именно ХАМАС руководил сектором, мы открыты всем вариантам в равной степени: формированию правительства национального согласия с участием фракций, либо - в случае, если это не получится - формированию административного комитета из числа приемлемых кандидатов от ХАМАС и других палестинских фракций"

– член руководства ХАМАС Сами Абу Зухри

Также в палестинском движении согласились на режим функционирования КПП "Рафах" по соглашению 2005 года. Соглашение предусматривает присутствие европейских наблюдателей, передает РИА Новости.