Водители сухумских маршруток бойкотировали свою работу

В столице Абхазии сегодня встал общественный транспорт – его водители не вышли на работу, ответив таким образом на заявление Минэнерготранса о незаконности повышения цен на проезд, самовольно предпринятом водителями.

Водители маршруток в Сухуме сегодня не вышли на работу, сообщил директор департамента экономики и транспорта столичной администрации Автандил Джинджолия.

"К этому моменту информация такая, но она может меняться каждый час. Возможно, водители на маршруте Сухум — Агудзера или, в единичных случаях, по городу, все же решили выйти в рейсы чтобы подзаработать"

- Автандил Джинджолия

Причина такого ЧП ясна: после окончания новогодних праздников часть водителей на столичных маршрутах самовольно повысила цену проезда на 20 рублей, однако Минэнерготранс Абхазии дал жесткую оценку таким действиям и пообещал репрессивные меры по отношению к такому самоуправству, передает Sputnik Абхазия.

Сейчас в Минтрансэнерго рассчитывают оптимальную стоимость проезда. Окончательное решение может быть объявлено на следующей неделе, добавил Джинджолия.

Напомним, 15 января часть водителей рейсовых автобусов и маршрутных такси абхазской столицы самовольно повысила стоимость проезда с 30 до 50 рублей.

Руководство Минтрансэнерго страны заявило, что это решение не санкционировано Кабмином, после чего водители собрались у Центрального рынка и после совещания отказались выходить в рейс, потребовав повышения тарифов.