В Ереване пытаются решить вопрос повышения платы за проезд

Совет старейшин армянской столицы сегодня созвал свое последнее в этом году заседание, чтобы рассмотреть целый список вопросов, которые требуют срочного решения, и главный из них – повышение платы за проезд.

Совет старейшин Еревана сегодня на своем последнем в нынешнем году заседании попробует решить пожалуй главный вопрос, который уже поучил огромный резонанс в обществе – троекратное повышение стоимости проезда в городском общественном транспорте.

В планах органа местного самоуправления на сегодня – не менее важные вопросы, в том числе - программа развития столицы на 2025 год, утверждение ее бюджета, но все они уходят на второй план по сравнению с резонансным повышением, которое уже вызвало массу гневных откликов у горожан: вот и сейчас его попытаются решить полумерами, а точнее – отсрочкой на месяц, передает NEWS.am.

Планировалось, что уже с 1 января 2025 года в Ереване начнут действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте, а это – троекратное повышение его стоимости, со 100 до 300 драмов. Сумма для большинства горожан, вынужденных по причине бедности пользоваться таким транспортом, неподъемная. Естественно, это вызвало массовое недовольство общественности.

Еще один нюанс - после повышения тарифов общественный транспорт в Ереване станет самым дорогим в регионе Южного Кавказа. Как заявил бывший начальник управления транспорта мэрии Еревана Эдгар Галстян, инициированное городскими властями подорожание абсолютно не обосновано, а сам тариф в 300 драмов попросту нелогичен и не укладывается в рациональные расчеты.

"Транспортом пользуется беднейший класс населения, поэтому нужны дотации, чтобы компенсировать расходы на содержание транспорта. При тарифе в 150 драмов, с дотацией, все встало бы на свои места"

Эдгар Галстян