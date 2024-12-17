Вестник Кавказа

Вратарь сборной Казахстана по футболу может перебраться в Азербайджан

Вратарь сборной Казахстана по футболу может перебраться в Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Голкипер сборной Казахстана, выступающий в настоящее время у себя на родине, может быть отдан в аренду. Интерес к нему проявляет один из азербайджанских клубов.

Вратарь казахстанского футбольного клуба "Тобол" Стас Покатилов может продолжить карьеру в Азербайджане. Об этом пишут местные СМИ.

Интерес к 32-летнему голкиперу сборной Казахстана проявляет "Сабах", который намерен арендовать Покатилова до конца нынешнего сезона. Клубы уже начали соответствующие переговоры.

Напомним, в прошлом сезоне национального первенства Казахстана Покатилов стал лучшим вратарем по количеству матчей, проведенных на ноль. Ему удалось оставить ворота в неприкосновенности в 11 встречах.

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