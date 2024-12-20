В Алматы произошло ДТП с летальным исходом

Водитель совершил наезд на женщину в Алматы, пострадавшая скончалась. Возбуждено уголовное дело.

В Алматы водитель "Тойоты" совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу. Женщина от полученных травм скончалась, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел в Бостандыкском районе. Водитель двигался по проспекту Аль-Фараби, но на перекрестке допустил ошибку вождения, выехал на тротуар, сбил пешехода и врезался в столб рекламного щита, после чего его автомобиль перевернулся.

Водитель автомобиля также получил травмы и был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.