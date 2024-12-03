Туман спровоцировал массовое ДТП под Алматы

Сегодня утром под Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали 18 автомобилей – причиной массовой аварии стал густой туман, опустившийся на трассу в Алматинской области.

Сегодня утром на трассе под Алматы произошло массовое ДТП с участием почти 20 автомобилей – аварию спровоцировали густой туман и нарушения водителями скоростного режима в условиях практически нулевой видимости, сообщила пресс-служба национального автодорожного оператора Казахстана компании "КазАвтоЖол".

"15 января 2025 года около 07:30 (5:30 мск) на 28-м километре участке автодороги "Алматы - Усть-Каменогорск" (направление "Алматы-Конаев") произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 18 транспортных средств. Авария произошла в условиях густого тумана"

- "КазАвтоЖол"

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, хотя довольно длительное время движение на шестиполосной трассе было сильно затруднено, передает Sputnik Казахстан.

Как полагают в компании, главным фактором массового ДТП стал не столько туман, сколько несоблюдение водителями скоростного режима и безопасной дистанции в условиях ограниченной видимости – уже установлено, что проезжая часть на участке дороги, где произошло происшествие, была сухой и чистой.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые уточняют обстоятельства происшествия.