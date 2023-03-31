Вестник Кавказа

В Армении в ДТП погиб депутат парламента Мгер Саакян

В Армении в ДТП погиб депутат парламента Мгер Саакян
© Фото: Сайт парламента Армении. Мгер Саакян
Сегодня днем в ДТП в горах погиб скандальный депутат парламента Армении Мгер Саакян – его автомобиль сорвался с обрыва на трассе Ереван – Мегри и скатился с высоты около 400 метров.

Сегодня на Тигранашенском серпантине на трассе Ереван – Мегри сорвался с обрыва автомобиль депутата от фракции "Армения" Мгера Саакяна – он скатился по склону высотой около 400 метров, сам депутат погиб.

Звонок в службу 911 МВД  Армении поступил сегодня в 16:41 – звонивший сообщил о том, что на 90-м километре автодороги Ереван-Мегри в ущелье заметил перевернувшийся автомобиль марки Honda своего друга, рассказали в МВД Армении, передает NEWS.am.

"На место происшествия отправились сотрудники полиции и Спасательной службы МВД Армении. Согласно предварительным данным, в автомобиле был депутат парламента Армении Мгер Саакян, который скончался"

- МВД Армении

Депутату было 36 лет, соболезнования в связи с его гибелью уже выразил его семье и близким председатель парламента Армении Ален Симонян.

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