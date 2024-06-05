Вестник Кавказа

Иран опроверг конспирологические версии крушения вертолета Раиси

Цветы у посольства Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ВС Ирана призвал отказаться от ложных версий причин авиакатастрофы с участием вертолета бывшего президента страны Эбрахима Раиси. Единственная подтвержденная версия – плохая погода и сложный ландшафт.

Неподтвержденные версии крушения вертолета бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси опровергли в Генеральном штабе Вооруженных сил Исламской республики, согласно заявлению ведомства.

Причиной крушения вертолета не могли стать техническая неисправность, диверсия или террористическая атака, отметили в ведомстве. Авиакатастрофа связана исключительно с плохой погодой и непростыми географическими условиями.

ВС Ирана призвали местные СМИ прекратить распространять ложную информацию о происшествии, которые вводят в заблуждение общественность.

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