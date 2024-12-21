В Сочи обновят водовод за 1,5 млрд рублей

Ситуация с водой в Хостинском районе Сочи улучшится после проведения работ по строительству водовода, на которое выделено 1,5 млрд рублей.
Новый водовод за 1,5 млрд рублей появится в Хостинском районе, информацией поделился глава Сочи Андрей Прошунин.
"Объект будет задействован в транспортировки ресурса с главного водозабора на реке Мзымта потребителям Хостинского и Центрального районов"
– градоначальник
Водовод будет протянут от резервуара "Чайфабрика" до границы Адлерского района.
Также в планах ремонт старого водовода протяженностью 6 км, он был сооружен в советское время, более 60 лет назад. В 2025 году планируется заменить один км магистрали.
Ожидается, что это поможет решить ситуацию с водоснабжением курорта летом, когда в Сочи прибывают туристы и потребление резко возрастает.