В Сочи обновят водовод за 1,5 млрд рублей

Ситуация с водой в Хостинском районе Сочи улучшится после проведения работ по строительству водовода, на которое выделено 1,5 млрд рублей.

Новый водовод за 1,5 млрд рублей появится в Хостинском районе, информацией поделился глава Сочи Андрей Прошунин.

"Объект будет задействован в транспортировки ресурса с главного водозабора на реке Мзымта потребителям Хостинского и Центрального районов"

– градоначальник

Водовод будет протянут от резервуара "Чайфабрика" до границы Адлерского района.

Также в планах ремонт старого водовода протяженностью 6 км, он был сооружен в советское время, более 60 лет назад. В 2025 году планируется заменить один км магистрали.

Ожидается, что это поможет решить ситуацию с водоснабжением курорта летом, когда в Сочи прибывают туристы и потребление резко возрастает.