Вестник Кавказа

Парк Волгограда получит второе по диаметру колесо обозрения в России

Парк Волгограда получит второе по диаметру колесо обозрения в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В центральном парке культуры и отдыха города-героя Волгограда, который входит в топ-10 лучших парков страны, будет установлено самое высокое вантовое колесо обозрения в России – оно будет в 2,5 раза выше прежнего.

Самое высокое в России вантовое колесо обозрения смонтируют в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) в Волгограде, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба региональной администрации.

"Высота колеса обозрения составит 120 м – оно будет в 2,5 раза выше прежнего. Волгоградское колесо станет вторым по размеру после 140-метрового "Солнца Москвы" на ВДНХ и самым высотным вантовым колесом обозрения в стране"

- администрация Волгоградской области

Ванты, или натяжные тросы, обеспечат колесу почти полную прозрачность и создадут впечатление, что 68 его кабинок как будто парят в воздухе. И это не единственное преимущество такой конструкции: ванты обеспечат ему безопасность и ветроустойчивость, поскольку равномерно распределяют нагрузку между собой, передает "Блокнот-Волгоград".

С нового колеса обозрения впервые откроется вид на всю панораму Волгограда в обе стороны, Мамаев курган и Волго-Ахтубинскую пойму, монтировать его начнут уже до конца наступившего 2025 года.

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