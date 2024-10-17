Вестник Кавказа

Провести "Выходные в Домбае" в феврале приглашает РЖД

Провести "Выходные в Домбае" в феврале приглашает РЖД
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристический поезд отправится из Ростова-на-Дону в Карачаево-Черкесию в феврале. Всех, кто пожелает прокатиться на поезде "Выходные в Домбае", ждут два дня комфортных поездок и экскурсий.

Новый железнодорожный тур запускает в следующем месяце РЖД на Кавказе, рассказали в пресс-службе СКЖД. 

Туристический поезд под названием "Выходные в Домбае" отправится в путь в пятницу вечером, 21 февраля из Ростова-на-Дону. Конечный пункт назначения – Черкесск, с заездом в Краснодар. Обратно в столицу Дона состав возвратится утром в понедельник. 

Формат поездки определяется как "отель на колесах". При желании туристы могут выбрать вариант отдыха в гостинице. 

В программу поездки входит множество экскурсий. Участники программы посетят горнолыжные курорты Домбай и Архыз, полюбуются на озеро Кара-Кель, ознакомятся с Тебердинским заповедником. Тем, кто увлекается историей, будет интересно побывать на Нижне-Архызском Аланском городище. 

В процессе путешествия можно будет отведать блюда кавказской кухни.

"В туристический пакет входят экскурсионная программа с гидом, трансфер и питание по программе"

– СКЖД

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