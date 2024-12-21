Вестник Кавказа

В Ткуарчалском районе Абхазии начали прокладывать новые провода

Подключение электричества
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Абхазские энергетики начали прокладывать новее провода на участке более 300 метров, которые были украдены минувшей ночью, из-за чего без света остались как минимум шесть населенных пунктов района.

Абхазские энергетики начали устанавливать новые провода в Ткуарчалском районе взамен тех, которые минувшей ночью украли злоумышленники, рассказал начальник Ткуарчалской РЭС Тимур Гогуа.

"Уже доставили все необходимое, и ремонтная бригада приступила к работе. Планируем завершить укладку проводов примерно течение трех часов. Сегодня мы в любом случае должны дать свет людям"

- Тимур Гогуа

Напомним, минувшей ночью ненайденные пока злоумышленники украли более 300 м алюминиевого провода, и тем самым лишили дефицитной электроэнергии жителей шести населенных пунктов района – поселков Акармара, Хухун, Харчилава, Джантуха, Пятая шахта и Поляна, раскинувшихся вблизи районного центра города Ткуарчала, напоминает Sputnik Абхазия.

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