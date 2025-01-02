Вестник Кавказа

Пожар в отеле Стамбула унес жизнь трех человек

Пожар в отеле Стамбула унес жизнь трех человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В районе Аташехир Стамбула в Турции сгорел отель сегодня ночью. В огне погибли три человека, еще двое находятся в больнице с ожогами. Причина происшествия еще неизвестна.

В трехэтажном отеле Стамбула в Турции произошел крупный пожар. Он унес жизнь трех человек, еще двое срочно госпитализированы с тяжелыми ожогами, передали местные СМИ.

Пожар случился в районе Аташехир сегодня ночью. Возгорание началось из подсобного помещения около кухни. Точную причину произошедшего еще предстоит выяснить. Сотрудники пожарной службы, прибывшие на место, эвакуировали постояльцев отеля и его сотрудников.

В результате происшествия было задержано двое работников отеля, рассказал телеканал CNN turk.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1145 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Полиция изъяла более 30 тыс литров фальшивого алкоголя в Стамбуле

Полиция изъяла более 30 тыс литров фальшивого алкоголя в Стамбуле

Число жертв поддельного алкоголя в Стамбуле достигло 30

Число жертв поддельного алкоголя в Стамбуле достигло 30

Число жертв поддельного алкоголя приблизилось к 20 в Стамбуле

Число жертв поддельного алкоголя приблизилось к 20 в Стамбуле

Массовое отравление поддельным алкоголем в Стамбуле: 11 человек погибли

Массовое отравление поддельным алкоголем в Стамбуле: 11 человек погибли

Генконсульство РФ следит за ситуацией с пропавшей в Турции россиянкой

Генконсульство РФ следит за ситуацией с пропавшей в Турции россиянкой

Начать полеты в Сирию готовятся в Турции

Начать полеты в Сирию готовятся в Турции

Пропавшую в Стамбуле уроженку КБР нашли спустя 10 дней

Пропавшую в Стамбуле уроженку КБР нашли спустя 10 дней

В Стамбуле задержали крупную банду, которая обманывала туристов с валютой

В Стамбуле задержали крупную банду, которая обманывала туристов с валютой

Дорожные пробки в Стамбуле признаны худшими в мире

Дорожные пробки в Стамбуле признаны худшими в мире

Стали известны новые подробности об исполнителях атаки на &quot;Крокус&quot;

Стали известны новые подробности об исполнителях атаки на "Крокус"

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы