Пожар в отеле Стамбула унес жизнь трех человек

В районе Аташехир Стамбула в Турции сгорел отель сегодня ночью. В огне погибли три человека, еще двое находятся в больнице с ожогами. Причина происшествия еще неизвестна.

В трехэтажном отеле Стамбула в Турции произошел крупный пожар. Он унес жизнь трех человек, еще двое срочно госпитализированы с тяжелыми ожогами, передали местные СМИ.

Пожар случился в районе Аташехир сегодня ночью. Возгорание началось из подсобного помещения около кухни. Точную причину произошедшего еще предстоит выяснить. Сотрудники пожарной службы, прибывшие на место, эвакуировали постояльцев отеля и его сотрудников.

В результате происшествия было задержано двое работников отеля, рассказал телеканал CNN turk.