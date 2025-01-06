Мазута нет в море в Сухуме – экологи

Попавший в Черное море в результате крушения в конце 2024 года танкеров мазут не дошел до Абхазии – по крайней мере, в море в Сухуме не наблюдается превышения содержания нефтепродуктов, говорят результаты анализов.

Вылившийся в воду в Керченском проливе из-за аварии с танкерами мазут не добрался до Абхазии, рассказала замдиректора Центра экологического мониторинга республиканского Госкомитета по экологии Ольга Пустоварова.

По ее словам, специалисты ведомства регулярно берут пробы воды, чтобы проверить, не превышено ли в ней содержание загрязняющих веществ, а сейчас, после разлива мазута, такой контроль имеет особое значение.

Пустоварова уточнила, что в последний раз пробы были взяты в акватории Сухума 9 января, в первый рабочий день после новогодних праздников. Их анализ показал, что содержание нефтепродуктов не превышает многолетние наблюдаемые значения и находится в промежутке от 0,05 до 0,09 мг на литр, то есть никаких аномальных скачков не зафиксировано, передает Sputnik.

Эколог добавила, что ПДК немного превышена в рыбохозяйственных водоемах. В то же время, она пояснила, что для них, во-первых, действуют особенно жесткие нормы, а во-вторых, пробы берутся в поверхностном слое, с берега, так как взять воду с глубины у специалистов нет технической возможности, а к берегу как раз прибивает грязь. Соответственно, указала Пустоварова, превышение не связано с аварией в Керченском проливе.