Грузинские полицейские разгоняли очередную акцию оппозиции

Грузинские правоохранители сегодня разгоняли очередные, на этот раз локальные акции оппозиционеров – они прошли у здания полиции в тбилисском районе Темка и в городском районе ТЭВЗ.

Митингующие у отделения полиции тбилисского спального района Темка оппозиционеры схватились сегодня с представителями правоохранительных органов, сообщает Первый канал Грузии.

Причиной столкновения стало ношение масок протестующими, что с недавнего времени категорически запрещено во время протестных акций. По той же причине у отделения полиции в тбилисском районе ТЭВЗ были задержаны по меньшей мере шесть человек, сообщает Новости-Грузия со ссылкой на TV Pirveli.

Акция была локальной – митинговали несколько десятков человек, которые прошли шествием от метро "Сараджишвили", некоторые из них демонстративно надели медицинские маски, и полицейские начали задерживать их, и сообщать, что те оштрафованы. В ответ они стали скандировать "Повсюду полиция – нигде справедливости".

"Они были в масках. Были это женщины или мужчины, мы уточним и сообщим вам. Сколько человек задержано на данный момент, мне не известно"

- замглавы департамента патрульной полиции МВД Грузии Гога Меманишвили

Напомним, с 1 января ношение на акциях протеста масок, скрывающих лицо, в Грузии запрещено законом.