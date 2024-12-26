Оппозиция в Грузии пережила распад

Грузинскую оппозицию разрывают противоречия, такое мнение выразил депутат выигравшей парламентские выборы партии "Грузинская мечта". По его словам, не симпатизируют друг другу даже члены одних и тех же партий.

Разногласия терзают нынешнюю грузинскую оппозицию, считает парламентарий о правящей партии "Грузинская мечта" Леван Мачавариани.

Таким образом политик прокомментировал перепалку между двумя оппозиционерами: Зурабом Джапаридзе и Никой Мелия. Лидер "Гирчи – больше свободы" обрушил на остальных оппозиционеров критику по поводу отсутствия ответа на предвыборное обещание "Мечты" избежать войны. Его соратник по "Коалиции за перемены" выразил мнение, что первоочередную роль играет борьба с фальсификацией выборов, словесные же послания вторичны.

"В оппозиции царит обычный хаос, и те личности, которые сгруппировались, не испытывают особой симпатии друг к другу даже внутри своих партий"

– Мачавариани

Политик также обратил внимание на разногласия, которые существуют между четырьмя коалициями, которым, по заданию из-за рубежа, пришлось объединиться под эгидой ЕНД, с чем-то они могли быть несогласны, но возможности ослушаться у них не было. В таких условиях, констатировал депутат, разногласия неизбежны.