Вестник Кавказа

Вооруженное нападение в Тегеране: погибли два судьи

Вооруженное нападение в Тегеране: погибли два судьи
© Фото: IRNA
Сегодня утром в столице Ирана звучали выстрелы: неизвестный напал на людей на площади Арк возле здания Верховного суда в Тегеране, погибли два человека, оказавшиеся высокопоставленными судьями.

Сегодня утром неизвестный злоумышленник открыл огонь по судьям вблизи здания Верховного суда на площади Арк в Тегеране, погибли два человека.

К этой минуте известно, что от пуль нападавшего погибли судья Ходжатолеслам Разини и судья Ходжатолеслам Мукасе, оба они были председателями отдельных веток Верховного суда страны. Оба судьи скончались на месте, ранение получил и их охранник, он и был госпитализирован, передает Иранское информационное агентство IRNA.

Командование полиции Тегерана также подтвердило информацию о трагическом инциденте, которое уже квалифицировано властями как теракт.

Злоумышленник, совершивший нападение, покончил с собой, добавили в пресс-службе тегеранской полиции.

Мотивы нападавшего пока неясны, ведется следствие.

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