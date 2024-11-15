Вестник Кавказа

Несколько десятков многоэтажек отремонтировали за год в Карачаево-Черкесии

Несколько десятков многоэтажек отремонтировали за год в Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КЧР количество многоэтажек, в которых выполнили капремонт, приблизилось к 600. В том году в республике привели в порядок несколько десятков таких домов.

В течение 2024 года в Карачаево-Черкесии выполнили капремонт 32 многоэтажных домов. Об этом гласит сообщение, распространенное пресс-службой руководителя республики.

"В частности, на объектах произведен капитальный ремонт крыши в 24 многоквартирных домах, капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в трех МКД, капремонт фасада в двух многоквартирных домах"

– пресс-служба

Кроме того, в том году было установлено новое оборудование примерно в 15 лифтах.

Всего за время действия программы капремонта многоквартирных домов на территории республики отремонтировали 585 многоэтажек.

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