Вестник Кавказа

Очередной митинг оппозиции состоялся у парламента в Тбилиси

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Накануне вечером оппозиция провела новый митинг в грузинской столице. Собравшиеся возле парламента выступали за проведение новых выборов.

Вечером 18 января возле здания парламента в Тбилиси прошла очередная протестная акция. Ее участники требовали провести новые выборы в парламент и освободить всех демонстрантов, которые были задержаны на предыдущих акциях.

Митингу предшествовало шествие, участники которого были в масках с лицом миллиардера Бидзины Иванишвили, основавшего в свое время партию "Грузинская мечта"

Таким образом демонстранты протестовали против запрета на ношение масок на митингах, введенного руководством страны в декабре.

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