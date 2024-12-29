Очередной митинг оппозиции состоялся у парламента в Тбилиси

Накануне вечером оппозиция провела новый митинг в грузинской столице. Собравшиеся возле парламента выступали за проведение новых выборов.

Вечером 18 января возле здания парламента в Тбилиси прошла очередная протестная акция. Ее участники требовали провести новые выборы в парламент и освободить всех демонстрантов, которые были задержаны на предыдущих акциях.

Митингу предшествовало шествие, участники которого были в масках с лицом миллиардера Бидзины Иванишвили, основавшего в свое время партию "Грузинская мечта"

Таким образом демонстранты протестовали против запрета на ношение масок на митингах, введенного руководством страны в декабре.